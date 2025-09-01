close global

﻿
Carlos Sainz, Williams, Bahrain, 2025

F1 Hoy: Problemas para Sainz en Paises Bajos; Fuerte choque de Hamilton

F1 Hoy: Problemas para Sainz en Paises Bajos; Fuerte choque de Hamilton

Nazario Assad De León
Carlos Sainz, Williams, Bahrain, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 31 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

La reina Máxima de los Países Bajos ha respondido a la solicitud del piloto de Alpine, Franco Colapinto, quien deseaba conocerla antes del Gran Premio de Países Bajos. ::: LEER MÁS

Ferrari ha regresado a las malas andadas y Lewis Hamilton ha tenido que ser el principal protagonista del auto de seguridad del Gran Premio de Países Bajos. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz de nuevo se ha visto involucrado en problemas con Liam Lawson, con quien no tiene buena relación desde que llegó a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Países Bajos demostró de nuevo el dominio de McLaren tras una caótica carrera, con la calidad de Oscar Piastri para ganar, seguido de Max Verstappen e Isack Hadjar para completar el podio. ::: LEER MÁS

