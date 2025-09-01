F1 Hoy: Problemas para Sainz en Paises Bajos; Fuerte choque de Hamilton
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 31 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
La reina Máxima de los Países Bajos ha respondido a la solicitud del piloto de Alpine, Franco Colapinto, quien deseaba conocerla antes del Gran Premio de Países Bajos. ::: LEER MÁS
Ferrari ha regresado a las malas andadas y Lewis Hamilton ha tenido que ser el principal protagonista del auto de seguridad del Gran Premio de Países Bajos. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz de nuevo se ha visto involucrado en problemas con Liam Lawson, con quien no tiene buena relación desde que llegó a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de Países Bajos demostró de nuevo el dominio de McLaren tras una caótica carrera, con la calidad de Oscar Piastri para ganar, seguido de Max Verstappen e Isack Hadjar para completar el podio. ::: LEER MÁS
