El HORRIBLE choque que sufrió Hamilton en el GP de Países Bajos

Ferrari ha regresado a las malas andadas y Lewis Hamilton ha tenido que ser el principal protagonista del auto de seguridad del Gran Premio de Países Bajos.

Las cosas después del parón vacacional no mejoraron en absoluto para Ferrari, ya que Hamilton ha tenido que abandonar la carrera en la vuelta 23 después de estrellar su monoplaza con la barrera de contención.

Justo después de la parada en pits de Charles Leclerc, cuando la lluvia empezaba a caer en el circuito de Zandvoort, el piloto británico perdió el control del auto y se estrelló.

A continuación, te compartimos cómo fue el choque de Hamilton que provocó la salida del piloto de Ferrari de la carrera.

💥 ¡Así ha sido el ACCIDENTE de Lewis Hamilton en la peraltada!#F1 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/6gFHU5tiu9 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) August 31, 2025

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

