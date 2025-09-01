Checo Pérez Hoy: Lo comparan con Liam Lawson; Los resultados son aplastantes
Checo Pérez Hoy: Lo comparan con Liam Lawson; Los resultados son aplastantes
GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este domingo 31 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz salió sumamente molesto del Gran Premio de Países Bajos y ha hecho una comparación entre Checo Pérez y Liam Lawson que ha dejado muy mal parado al neozelandés. ::: LEER MÁS
Cadillac ha hecho oficial el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez ha dado sus primeras palabras en su regreso a la Fórmula 1 para la temporada 2026. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez ha hablado abiertamente sobre el nivel que tendrá Cadillac en su regreso a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez lanzó un mensaje sobre Valtteri Bottas, su nuevo compañero de equipo en Cadillac para su regreso a la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Lo comparan con Liam Lawson; Los resultados son aplastantes
- 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Alpine lo arruina en Países Bajos; La reina responde a sus deseos
- 1 hour ago
La comparación con Checo que hace ver MUY MAL a Lawson
- Ayer 21:45
Sanción MASIVA para Hamilton en el GP de Italia
- Ayer 21:04
Victoria de CAMPEONATO para Piastri en el GP de Países Bajos; Sainz y Antonelli causan caos
- Ayer 16:45
Anuncio INMINENTE de Mercedes sobre el futuro de Antonelli
- Ayer 20:33
Más leído
¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!
- 12 agosto
F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
- 14 agosto
Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
- 13 agosto
Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026
- 14 agosto
BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
- 15 agosto
Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano: "Le gusta mucho el dinero"
- 13 agosto