﻿
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

F1 Hoy: Parrilla de Holanda; Alonso habla de decepción en qualy; Sainz pierde la paciencia con Williams

F1 Hoy: Parrilla de Holanda; Alonso habla de decepción en qualy; Sainz pierde la paciencia con Williams

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 31 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

F1 Hoy 2025: Parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos con castigos incluidos. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: ATENCIÓN, el español explica su DECEPCIÓN en clasificación. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: PIERDE LA PACIENCIA con el nivel de Williams. ::: LEER MÁS

F1 Hoy: Parrilla de Holanda; Alonso habla de decepción en qualy; Sainz pierde la paciencia con Williams

  • 2 hours ago
F1 Checo Hoy: Revelan su salario en Cadillac

  • Hoy 02:00
OFICIAL: Alpine decide el futuro de Franco Colapinto

  • Ayer 21:00
F1 Colapinto Hoy: Culpa a Sainz de su fracaso; Alpine toma decisión oficial con su futuro

  • Hoy 01:00
F1 Hoy: Resultados FP3 y Qualy del GP de Holanda; Horarios para la carrera

  • Hoy 00:00
¡No se puede creer el MILLONARIO SALARIO de Checo Pérez en Cadillac!

  • Ayer 22:00
20.000+ views

¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!

  • 12 agosto
10.000+ views

F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano

  • 14 agosto
10.000+ views

Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano

  • 13 agosto
10.000+ views

Alpine entrega ESPECTACULARES noticias para Colapinto

  • 11 agosto
10.000+ views

Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026

  • 14 agosto
5.000+ views

BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!

  • 15 agosto

