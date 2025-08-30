Carlos Sainz PIERDE LA PACIENCIA con el nivel de Williams

Carlos Sainz mostró su frustración con el nivel mostrado por Williams en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos.

El corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente a DAZN tras finalizar P9 en la qualy en Zandvoort: "A ver, después de los libres tres obviamente estaba motivado y con ganas de hacer igual un top 7 top 6 y volver a las qualis de principio de año.

"Pero desgraciadamente ha salido el sol un poco, se ha subido la temperatura de pista y de repente en Q1 estábamos luchando por pasar la Q1 en vez de luchar por un top 6.

"Así que hemos conseguido pasar la Q1, hemos conseguido pasar la Q2 de milagro y ya en Q3 P9 más o menos es donde hemos estado toda la quali, entre entre octavo y el 12.

"Y sí, no había mucho más hoy, una pena porque con las condiciones de libres tres igual podríamos haber luchado por un poquito más, pero es lo que hay", aseguró el número 55.

Relacionado: ENORME Alonso y Sainz en la qualy de Países Bajos; Pole de Oscar Piastri

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!