Aquí podrás conocer la parrilla de salida para el próximo Gran Premio de Países Bajos del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

Lando Norris perdió la pole position en el Gran Premio de Holanda al ser superado por su compañero de equipo, Oscar Piastri. El piloto británico mostró un ritmo sobresaliente durante todo el fin de semana, destacándose en las tres sesiones de práctica y en las primeras fases de la clasificación.

Sin embargo, en la sesión Q3, Piastri dio una vuelta fulminante que dejó a Norris muy atrás, reafirmando así sus aspiraciones en el campeonato. Mercedes y Red Bull sufrieron un revés en la Q2 al ver eliminados a dos de sus pilotos, ya que Kimi Antonelli y Yuki Tsunoda no lograron avanzar al top 10, lo que aumenta la presión sobre ellos.

Por otro lado, Lance Stroll volvió a verse envuelto en un incidente en Zandvoort. Tras destrozar su Aston Martin en FP2, el canadiense perdió el control en la Q1 al salirse de la pista en la curva 13 y chocar contra las barreras. Afortunadamente, evitó la bandera roja y consiguió regresar a boxes sin afectar la sesión de clasificación.

Parrilla de salida - GP de Países Bajos?

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos previo al GP de Países Bajos?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

1. Óscar Piastri 284 puntos

2. Lando Norris 275 puntos

3. Max Verstappen 187 puntos

4. George Russell 172 puntos

5. Charles Leclerc 151 puntos

6. Lewis Hamilton 109 puntos

7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos

8. Alexander Albon 54 puntos

9. Nico Hülkenberg 37 puntos

10. Esteban Ocon 27 puntos

11. Fernando Alonso 26 puntos

12. Lance Stroll 26 puntos

13. Isack Hadjar 22 puntos

14. Pierre Gasly 20 puntos

15. Liam Lawson 20 puntos

16. Carlos Sainz 16 puntos

17. Gabriel Bortoleto 14 puntos

18. Yuki Tsunoda 10 puntos

19. Oliver Bearman 8 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

