Fernando Alonso explicó las razones detrás de su decepción en la clasificación del Gran Premio de Países Bajos 2025.

El corredor bicampeón del mundo, en declaraciones a DAZN, reveló lo siguiente: "También hemos hecho alguna elección con los neumáticos mirando más a la carrera que a la crono, salvando dos duros para mañana.

"Algunos de nuestros rivales directos no tienen dos duros mañana e intentaremos aprovechar esa ventaja si es que la carrera es a dos paradas. Si la carrera es a una parada, pues todos tenemos los mismos neumáticos.

"Rodamos con menos gasolina que los demás coches ayer para tener esta diferencia, pero bueno, sí, nos suele pasar. Los viernes nosotros estamos al 100%, los demás necesitan siempre un poco de practice para alcanzar el setup óptimo.

"Yo tengo la experiencia afortunadamente de conocer los circuitos y el coche rápidamente, entonces en la Q1 o en la FP1 no necesito tantísimo tiempo para sacar el 100% y los demás poco a poco van mejorando, mejorando y al final acabas en la posición que el coche merece un poco y hoy era estar en el P10.

"Hemos entrado en la Q3, que es el objetivo normalmente los fines de semana, estar en el top 10 el sábado y luego en los puntos el domingo. Hemos hecho lo del sábado, a ver si mañana podemos hacer puntos también", apuntó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

