F1 Hoy: Alonso defiende a Checo; Colapinto muestra celos
GPFans te presenta las notas más interesantes este viernes 29 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Fernando Alonso ha expresado lo benéfico que es para la Fórmula 1 el regreso de Checo Pérez y Valtteri Bottas. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto se puso celoso de Max Verstappen por culpa de una famosa seguidora del cuatro veces campeón del mundo. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso señalado que la Fórmula 1 es un deporte que hasta cierto punto es cruel, ya que no todos los pilotos tienen la oportunidad de tener asiento en la categoría reina. ::: LEER MÁS
