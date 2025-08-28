Alonso entrega CRUEL mensaje sobre la Fórmula 1
Fernando Alonso señalado que la Fórmula 1 es un deporte que hasta cierto punto es cruel, ya que no todos los pilotos tienen la oportunidad de tener asiento en la categoría reina.
Para el español, que dedicó unas palabras sobre esto en la rueda de prensa previa al inicio de actividades del Gran Premio de Países Bajos, señalando que no es ninguna beneficencia llegar a Fórmula 1.
“Es difícil decirlo. Todos somos amigos y nos conocemos, y creo que todos merecen un puesto en la Fórmula 1. Lo demuestran y tienen talento", explicó Fernando.
“Como siempre, cuando hay alguna noticia, o alguien renueva el contrato o lo que sea, piensas que los pilotos de pruebas no tienen ninguna oportunidad, pero… lo mismo con las mejoras. Esto no es algo de la academia ni de la beneficencia. Aquí sólo están los mejores”, finalizó.
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
