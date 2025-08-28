Alonso DEFIENDE el regreso de Checo a la F1
Fernando Alonso ha expresado lo benéfico que es para la Fórmula 1 el regreso de Checo Pérez y Valtteri Bottas.
Bottas y Checo serán parte de Cadillac para la temporada 2026, en una elección de total experiencia de la nueva escudería, algo a lo que le dedicó unas palabras sobre esto en la rueda de prensa previa al inicio de actividades del Gran Premio de Países Bajos.
"Por desgracia, como siempre en la Fórmula 1 solo hay 22 plazas, así que llega el momento en que alguien se queda fuera y quizás merezca una oportunidad”, dijo luego de ser cuestionado directamente sobre si Drugovich merecía el chance.
“Me quedo con lo positivo de la noticia. Que Checo y Valtteri tengan una buena noticia para el deporte, es una buena noticia para ellos. Me alegro por ellos. Feliz cumpleaños a Valtteri; creo que hoy también es su cumpleaños”, finalizó.
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
