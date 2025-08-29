close global

﻿
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Colapinto, víctima en Alpine; Todo sobre el GP de Países Bajos

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes este jueves 28 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez y su esperado regreso a un Fórmula 1 se ha adelantado y será antes de la temporada 2026. ::: LEER MÁS

De cara al Gran Premio de Fórmula 1 en los Países Bajos de este fin de semana, parece increíble que Franco Colapinto aún conserve su asiento. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y el mexicano confesó qué fue lo que Max Verstappen hizo cuándo se enteró de la noticia que sacudió a la parrilla. ::: LEER MÁS

Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 1 de agosto para el Gran Premio de la temporada 2025 en Países Bajos. ::: LEER MÁS

