F1 Hoy: Colapinto, víctima en Alpine; Todo sobre el GP de Países Bajos
GPFans te presenta las notas más interesantes este jueves 28 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez y su esperado regreso a un Fórmula 1 se ha adelantado y será antes de la temporada 2026. ::: LEER MÁS
De cara al Gran Premio de Fórmula 1 en los Países Bajos de este fin de semana, parece increíble que Franco Colapinto aún conserve su asiento. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y el mexicano confesó qué fue lo que Max Verstappen hizo cuándo se enteró de la noticia que sacudió a la parrilla. ::: LEER MÁS
Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 1 de agosto para el Gran Premio de la temporada 2025 en Países Bajos. ::: LEER MÁS
