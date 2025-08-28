close global

﻿
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Colapinto tiene su futuro sentenciado; Checo explota ante los medios

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes este miércoles 27 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez habló sobre la crisis que vive Lewis Hamilton en Ferrari y señaló la diferencia que existe con Mercedes. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tendría sentenciado su futuro dentro de Alpine luego de una nueva actualización que llega desde la prensa europea. ::: LEER MÁS

Valtteri Bottas rompió el silencio y respondió si es que Sergio Pérez será el piloto número 1 en Cadillac. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez explotó en vivo contra la prensa europea y los ataques que recibió en sus últimos meses con Red Bull Racing. ::: LEER MÁS

