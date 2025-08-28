F1 Hoy: Colapinto tiene su futuro sentenciado; Checo explota ante los medios
F1 Hoy: Colapinto tiene su futuro sentenciado; Checo explota ante los medios
GPFans te presenta las notas más interesantes este miércoles 27 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez habló sobre la crisis que vive Lewis Hamilton en Ferrari y señaló la diferencia que existe con Mercedes. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto tendría sentenciado su futuro dentro de Alpine luego de una nueva actualización que llega desde la prensa europea. ::: LEER MÁS
Valtteri Bottas rompió el silencio y respondió si es que Sergio Pérez será el piloto número 1 en Cadillac. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez explotó en vivo contra la prensa europea y los ataques que recibió en sus últimos meses con Red Bull Racing. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Colapinto tiene su futuro sentenciado; Checo explota ante los medios
- 1 hour ago
Checo ANUNCIA lo primero que hará al llegar a Cadillac
- 2 hours ago
BOMBAZO: Desde EUROPA sentencian el FUTURO de Franco Colapinto
- Ayer 18:00
Checo cuenta su DURA INTIMIDAD fuera de las pistas
- 3 hours ago
La ESTRATEGIA detrás del regreso de Checo a F1
- Ayer 21:00
¡Checo Pérez EXPLOTA EN VIVO contra la prensa europea!
- Ayer 20:00
Más leído
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento
- 8 agosto
McLaren, en ALERTA por culpa de Fernando Alonso
- 9 agosto
¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!
- 12 agosto
F1 Hoy: McLaren, en peligro por Alonso; El gesto de Sainz; Malas noticias para Aston Martin
- 10 agosto