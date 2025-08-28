close global

sergio perez, contract, graphic

F1 Checo Hoy: Bottas lo niega como líder; Explota contra la prensa en vivo; Cuestiona a Hamilton

Aloisio Hernández
sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 27 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: El mexicano pone EN DUDA a Lewis Hamilton; "Hizo un buen trabajo con un auto dominante". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: URGENTE - Valtteri Bottas NIEGA al mexicano como piloto 1 en Cadillac. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: ¡El mexicano EXPLOTA EN VIVO contra la prensa europea! ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: ATENCIÓN, el mexicano revela factor que lo llevaría a GANAR con Cadillac. ::: LEER MÁS

Fórmula 1 Sergio Pérez Cadillac

