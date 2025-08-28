F1 Checo Hoy: Bottas lo niega como líder; Explota contra la prensa en vivo; Cuestiona a Hamilton
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este miércoles 27 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: El mexicano pone EN DUDA a Lewis Hamilton; "Hizo un buen trabajo con un auto dominante". ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: URGENTE - Valtteri Bottas NIEGA al mexicano como piloto 1 en Cadillac. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: ¡El mexicano EXPLOTA EN VIVO contra la prensa europea! ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: ATENCIÓN, el mexicano revela factor que lo llevaría a GANAR con Cadillac. ::: LEER MÁS
