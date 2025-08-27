F1 Hoy: Checo revela cómo lo convenció Cadillac; La cualidad que hará competitiva a la escudería
F1 Hoy: Checo revela cómo lo convenció Cadillac; La cualidad que hará competitiva a la escudería
GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este miércoles 27 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez y Valtteri Bottas fueron anunciados como pilotos de Cadillac para la temporada 2026, pero ahora también se ha definido quién será el corredor principal de la escudería. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha sido presentado como piloto de Cadillac F1 para 2026 y la reacción en Estados Unidos es de alegría absoluta. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha sido presentado como piloto de Cadillac F1 para 2026 y ha confesado el verdadero motivo que lo convenció de firmar con la escudería estadounidense. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha sido presentado como piloto de Cadillac F1 para 2026 y ha revelado uno de los elementos más ilusionantes del equipo de cara a la siguiente temporada. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Checo revela cómo lo convenció Cadillac; La cualidad que hará competitiva a la escudería
- 1 hour ago
Checo Pérez Hoy: Anunciado oficialmente con Cadillac; Todo sobre su nueva escudería
- Ayer 22:26
F1 Hoy: Colapinto y el nexo con Cadillac; Checo, líder absoluto del proyecto
- Ayer 20:33
El nexo de Colapinto con Checo y Cadillac para 2026
- Ayer 19:40
Checo revela lo que hará MUY COMPETITIVO a Cadillac
- Ayer 19:00
Así fue como Cadillac CONVENCIÓ a Checo para firmar con ellos
- Ayer 18:00
Más leído
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto
F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento
- 8 agosto
McLaren, en ALERTA por culpa de Fernando Alonso
- 9 agosto