﻿
sergio perez, valtteri bottas, cadillac

F1 Hoy: Checo revela cómo lo convenció Cadillac; La cualidad que hará competitiva a la escudería

Nazario Assad De León
sergio perez, valtteri bottas, cadillac

GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este miércoles 27 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez y Valtteri Bottas fueron anunciados como pilotos de Cadillac para la temporada 2026, pero ahora también se ha definido quién será el corredor principal de la escudería. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha sido presentado como piloto de Cadillac F1 para 2026 y la reacción en Estados Unidos es de alegría absoluta. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha sido presentado como piloto de Cadillac F1 para 2026 y ha confesado el verdadero motivo que lo convenció de firmar con la escudería estadounidense. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha sido presentado como piloto de Cadillac F1 para 2026 y ha revelado uno de los elementos más ilusionantes del equipo de cara a la siguiente temporada. ::: LEER MÁS

Más noticias

