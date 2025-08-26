F1 Hoy; Hamilton deja misterioso mensaje para Ferrari; Colapinto, al borde del desastre en Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 26 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 la siguiente temporada, y lo hará con el rugido de un motor Ferrari en su monoplaza. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, en una charla que le permitió contar su verdadera motivación para mantenerse como un atleta de alto rendimiento. ::: LEER MÁS
Alpine parece no tener la suficiente confianza en Franco Colapinto a largo plazo dentro de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Esta semana arranca la segunda mitad de la temporada de F1 con el Gran Premio de Holanda en Zandvoort y Lewis Hamilton ha expresado su sentir. ::: LEER MÁS
