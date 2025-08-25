El MISTERIOSO mensaje de Hamilton sobre Ferrari

Esta semana arranca la segunda mitad de la temporada de F1 con el Gran Premio de Holanda en Zandvoort y Lewis Hamilton ha expresado su sentir.

Los pilotos han aprovechado el receso para recargar energías, algo especialmente necesario para Lewis Hamilton, quien se ha visto envuelto en polémicas declaraciones sobre su futuro en Ferrari.

Hamilton llegó a Ferrari con el objetivo de conquistar su octavo título mundial. Sin embargo, la falta de competitividad del monoplaza ha entorpecido sus aspiraciones, mientras que Charles Leclerc ha demostrado un rendimiento superior con el mismo coche.

Tanto es así que, incluso antes de la pausa veraniega, el británico admitió que él mismo era la causa de sus dificultades y que quizás debería ser reemplazado, lo que reavivó rumores sobre un posible retiro tras la temporada 2025.

Publicación de Instagram de Lewis Hamilton

Después del receso, Hamilton ha vuelto a centrarse en su preparación y ha aprovechado para aclarar sus anteriores comentarios y disipar algunos rumores.

"Agradezco enormemente estos momentos de descanso, que me han permitido reflexionar sobre muchos aspectos personales y globales".

"Es fundamental abrazar la verdad y el amor, y cuidar de nosotros mismos para poder apoyar a los demás. No podemos ignorar la realidad; debemos seguir adelante, aunque el camino se torne difícil", afirmó el piloto.

Sus palabras dejan ver la intención de retomar las pistas con una actitud renovada para la segunda etapa de la temporada.

