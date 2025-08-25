¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!

Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 la siguiente temporada, y lo hará con el rugido de un motor Ferrari en su monoplaza.

De acuerdo a los últimos rumores, Cadillac da un giro irreversible en su estrategia. Los informes afirman que tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas volverán a la F1 el próximo año.

La noticia pone fin a las especulaciones y reafirma la apuesta del equipo por pilotos con una amplia trayectoria.

Según informa ESPN, a partir de 2026 Cadillac será el undécimo equipo en sumarse a la F1. El equipo utilizará un motor de Ferrari en los próximos años, situándose, junto a Haas, como el único –aparte de la propia Ferrari– que correrá con dicha unidad.

Aunque se barajaron nombres como Mick Schumacher, Colton Herta, Zhou Guanyu y Jack Doohan, la decisión se ha inclinado por la experiencia.

Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025

Pérez y Bottas vuelven

Para Pérez y Bottas, que han competido en equipos de alto nivel como Red Bull y Mercedes y cuentan con históricas actuaciones, incluyendo un segundo puesto en el campeonato y múltiples victorias en F1, este regreso significa volver al ruedo tras un año fuera de la competición.

Pérez aportará el respaldo de patrocinadores y capacidades financieras, mientras que Bottas se destaca por su fortaleza en marketing.

Cadillac apuesta de forma clara por la experiencia, un factor decisivo para el nuevo proyecto en la máxima categoría.

Sergio Perez is returning to F1 to drive for the Cadillac team joining the grid in 2026 along with Valterri Bottas, sources told ESPN. — ESPN F1 (@ESPNF1) August 25, 2025

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!