F1 Hoy: Alonso nombra a su sucesor; Los detalles del contrato de Checo en Cadillac
F1 Hoy: Alonso nombra a su sucesor; Los detalles del contrato de Checo en Cadillac
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 25 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto parecía tener los días contados en Alpine, pero gracias a Checo Pérez y Valtteri Bottas, podrá tener más tiempo en su monoplaza de F1. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ha insinuado que Gabriel Bortoleto podría eclipsar a todos en la parrilla, incluido él mismo. ::: LEER MÁS
Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 con Cadillac, y se han podido conocer más detalles sobre el acuerdo del mexicano con la nueva escudería. ::: LEER MÁS
El siete veces campeón de F1, Lewis Hamilton, podría sentirse tentado a dejar Ferrari tras una primera mitad de temporada poco convincente con los rojos. Cuando en 2024 anunció que dejaría Mercedes para buscar el éxito con la Scuderia, se unió a la lista de campeones que han intentado, sin lograrlo, alcanzar ese ambicioso objetivo. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Así fueron las NECESARIAS vacaciones de verano de Hamilton y Roscoe
- hace 6 minutos
Mercedes se enfrenta a casos CONTRADICTORIOS de Antonelli y Russell
- hace 26 minutos
El gran PROBLEMA que puede tener Antonelli dentro de Mercedes
- hace 40 minutos
F1 Hoy: Alonso nombra a su sucesor; Los detalles del contrato de Checo en Cadillac
- 3 hours ago
¿Regañado? La estrella de Ferrari se RETRACTA de las polémicas críticas al equipo
- Hoy 07:06
¡PREOCUPANTE! La F1 habla sobre los problemas de Hamilton en Ferrari
- Hoy 07:00
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto