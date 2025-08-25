F1 Hoy: Alonso nombra a su sucesor; Los detalles del contrato de Checo en Cadillac

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 25 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto parecía tener los días contados en Alpine, pero gracias a Checo Pérez y Valtteri Bottas, podrá tener más tiempo en su monoplaza de F1. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha insinuado que Gabriel Bortoleto podría eclipsar a todos en la parrilla, incluido él mismo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez volverá a la Fórmula 1 con Cadillac, y se han podido conocer más detalles sobre el acuerdo del mexicano con la nueva escudería. ::: LEER MÁS

El siete veces campeón de F1, Lewis Hamilton, podría sentirse tentado a dejar Ferrari tras una primera mitad de temporada poco convincente con los rojos. Cuando en 2024 anunció que dejaría Mercedes para buscar el éxito con la Scuderia, se unió a la lista de campeones que han intentado, sin lograrlo, alcanzar ese ambicioso objetivo. ::: LEER MÁS

