¡INCREÍBLE! Alonso señala a este piloto como su sucesor en la F1

Fernando Alonso ha insinuado que Gabriel Bortoleto podría eclipsar a todos en la parrilla, incluido él mismo.

Después de los buenos resultados recientes del brasileño, Alonso tiene claro en dónde se encuentra respecto a sus compañeros novatos de la parrilla esta temporada.

Tanta es la fe que tiene puesta Fernando en Bortoleto que es nada menos que su representante, por lo que estarán unidos gran parte de su carrera.

"Ganó la Fórmula 3 como novato, ganó la Fórmula 2 como novato. No hubo pruebas con versiones anteriores de autos, ni programas TPC, nada de nada", destacó sobre las cualidades de Gabriel.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

