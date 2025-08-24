Hamilton podría DESTRUIR dos carreras, incluida la de Antonelli

El siete veces campeón de F1, Lewis Hamilton, podría sentirse tentado a dejar Ferrari tras una primera mitad de temporada poco convincente con los rojos. Cuando en 2024 anunció que dejaría Mercedes para buscar el éxito con la Scuderia, se unió a la lista de campeones que han intentado, sin lograrlo, alcanzar ese ambicioso objetivo.

Fernando Alonso y Sebastian Vettel, antes que él, se sintieron atraídos por el estatus icónico del equipo italiano y el cumplimiento del sueño de la infancia que implica competir con los rojos.

Con otra modificación en las regulaciones a la vuelta de la esquina, no es de extrañar que muchos se pregunten por qué Hamilton abandonó Mercedes si su meta era volver a la cumbre.

A sus 40 años, el británico se alzó con seis de sus siete títulos mundiales junto al equipo de Toto Wolff. Sin embargo, según el propio jefe austriaco, Hamilton nunca llegó a dominar por completo las máquinas de Mercedes durante el regreso de la era del efecto suelo.

Desde 2022, la leyenda inglesa ha conseguido solo dos victorias en Grandes Premios, contando además aquella que le fue otorgada tras la descalificación de su antiguo compañero, George Russell, en el GP de Bélgica del año pasado.

Aunque en sus 12 temporadas con los Arrows plateados parecía tener éxito, el siete veces campeón se cansó de ser superado por Russell en repetidas ocasiones durante sus tres campañas juntos.

Tras la marcha de Hamilton, a Russell le llegó un nuevo compañero en forma del novato italiano Kimi Antonelli, quien, a pesar de la notable diferencia de edad con el británico, ha enfrentado problemas similares con su nuevo equipo en 2025.

Ambos están lidiando con la presión de adaptarse a su escudería y aseguran que la máquina con la que compiten no responde como se esperaba. ¿Por qué no intercambiar sus plazas?

Si Antonelli y Hamilton cambian de equipo, podría ser el fin de sus carreras en F1

¿Podrá Kimi Antonelli soportar la presión de Ferrari?

El predecesor de Mercedes, Hamilton, ha estado bajo una inmensa presión para rendir al máximo en Ferrari esta temporada, tras un cambio de escudería arrollador que elevó las expectativas a niveles altísimos, y eso sin ser italiano.

Imaginen el caos que se desataría si Ferrari decidiera intercambiar al nostálgico Hamilton con el compatriota Antonelli; tal movimiento podría poner fin a las carreras de ambos pilotos.

Al igual que la decepcionante etapa de Valentino Rossi junto a Ducati en MotoGP, las expectativas serían abrumadoramente elevadas para el joven de 18 años, que incluso admitió a sus rivales carecer de confianza al volante de la Mercedes.

Si la presión por reemplazar a Hamilton resulta excesiva para el novato, convertirse en ese héroe fallido podría sellar su destino en la F1, impidiéndole regresar a la máxima categoría si no cumple con las expectativas.

Aunque Hamilton sugirió en el GP de Hungría que Ferrari debía cambiar de piloto, eso no significa que regresar a Mercedes sea la solución adecuada.

De la misma manera en que una mala racha en Ferrari dejaría a Antonelli sin contrato en F1, el veterano Hamilton, a sus 40 años, no puede permitirse arriesgar con cambios imprudentes de equipo.

Alonso intentó reencauzarse en equipos donde había cosechado éxitos, pero al final tampoco logró sumar más campeonatos.

Hamilton no puede volver a recrear el éxito que tuvo con Mercedes simplemente regresando; su mejor oportunidad para concluir su carrera con broche de oro es subirse a Ferrari y asegurarse la mayor influencia posible en el monoplaza del 2026.

