Colapinto, socials

Franco Colapinto Hoy: Alta presión para su futuro; Problemas dentro de Alpine con Gasly

Franco Colapinto Hoy: Alta presión para su futuro; Problemas dentro de Alpine con Gasly

Nazario Assad De León
Colapinto, socials

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este sábado 23 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

El campeonato de Fórmula 1 2025 se reinicia la próxima semana con la segunda mitad de la temporada y pilotos como Franco Colapinto y Andrea Kimi Antonelli enfrentan gran presión. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz y Franco Colapinto han tenido severas dificultades para poder vencer a sus compañeros de equipo en la temporada. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso, una de las figuras más experimentadas de la Fórmula 1, se ha pronunciado sobre la crisis que vive Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Pierre Gasly lanzó el mensaje más esperado por Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1 con Alpine. ::: LEER MÁS

