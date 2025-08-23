Ha salido a la luz el factor que definirá el futuro de Franco Colapinto en Alpine dentro de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de la periodista Florencia Andersen, el corredor argentino todavía no tiene sentenciado su futuro: "Ni afuera de Alpine. Ni adentro de Alpine.

"Hoy nada está dicho. Las próximas 10 carreras y el rendimiento que Franco Colapinto pueda mostrar en la pista van a definir si el argentino continúa o no en 2026. El resto, opinión. No información", señaló.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

