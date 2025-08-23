¡Franco Colapinto ya tiene REEMPLAZO en Alpine!

Han señalado a un corredor de la parrilla actual de la Fórmula 1 como reemplazo de Franco Colapinto en Alpine.

Juan Pablo Montoya ya apunta para Casas De Apuestas a una posible renovación con Yuki Tsunoda como alternativa: "La pregunta es si Alpine querrá conservarlo. Si no es así, ¿a quién recurrirán? ¿Sería mejor despedir a Colapinto y fichar a alguien como Yuki?", señaló.

Añade que, a pesar de haber mostrado destellos en Williams, Colapinto ha cometido demasiados errores y atraviesa un momento complicado. Además, destaca el buen rendimiento de Gasly y señala que los resultados de Colapinto no se diferencian mucho de los de Jack Doohan.

En las últimas semanas se han intensificado los rumores en torno a Franco Colapinto. El piloto argentino, que actualmente compite en Alpine, no ha logrado los resultados esperados, lo que ha generado inquietud en el equipo. Mientras tanto,

Diversas informaciones apuntan a que es muy probable que el argentino pierda su asiento al concluir la temporada.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

