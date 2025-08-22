close global

﻿
Carlos Sainz, Sergio Perez, 2024, Generic

F1 Hoy: Sainz compara monoplazas con aviones de guerra; Checo y el peligro en Cadillac

F1 Hoy: Sainz compara monoplazas con aviones de guerra; Checo y el peligro en Cadillac

Nazario Assad De León
Carlos Sainz, Sergio Perez, 2024, Generic

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 22 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez podría vivir un gran peligro dentro de Cadillac si es que se hace oficial su fichaje para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Estas cuatro veces la FIA cambió el reglamento gracias a Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, en una charla que también le permitió dar a conocer importante información sobre lo que es ser piloto de F1. ::: LEER MÁS

Checo Pérez podría volver a la Fórmula 1, pero su padre no parece estar tan contento por el riesgo que eso conlleva. ::: LEER MÁS

