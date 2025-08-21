Sainz explica la gran similitud entre AVIONES de combate y la F1

Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, en una charla que también le permitió dar a conocer importante información sobre lo que es ser piloto de F1.

En una práctica de golf que reunió al mejor jugador en la historia de la NFL y al actual piloto de Williams, intercambiaron algunos consejos sobre el deporte en el canal de Youtube de Williams.

En la charla, Carlos explicó a Tom la única equivalencia a la exigencias de pilotar un auto de Fórmula 1.

"Es un poco extraño, pero a una persona normal, si la subes a un coche de F1, no le dura ni tres vueltas porque se le cae el cuello", explicó Carlos.

"Es como... ¿has estado en un avión de combate? Creo que es lo más parecido a un coche de F1", finalizó .

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

