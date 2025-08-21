Sainz explica la gran similitud entre AVIONES de combate y la F1
Sainz explica la gran similitud entre AVIONES de combate y la F1
Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, en una charla que también le permitió dar a conocer importante información sobre lo que es ser piloto de F1.
En una práctica de golf que reunió al mejor jugador en la historia de la NFL y al actual piloto de Williams, intercambiaron algunos consejos sobre el deporte en el canal de Youtube de Williams.
En la charla, Carlos explicó a Tom la única equivalencia a la exigencias de pilotar un auto de Fórmula 1.
"Es un poco extraño, pero a una persona normal, si la subes a un coche de F1, no le dura ni tres vueltas porque se le cae el cuello", explicó Carlos.
"Es como... ¿has estado en un avión de combate? Creo que es lo más parecido a un coche de F1", finalizó .
Relacionado: Carlos Sainz confirma decisión FATAL con Williams en 2025
¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?
El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.
Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.
Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.
"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.
"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: El accidente que casi acaba su vida; Peligro dentro de Cadillac
- hace 9 minutos
F1 Hoy: Se acaba la era Colapinto en Fórmula 1; Sainz se desahoga sobre su fichaje con Williams
- 1 hour ago
F1 Colapinto Hoy: Se acaba su paso por Alpine; Confirman malas noticias
- 2 hours ago
El choque que puso en peligro LA VIDA de Checo y su carrera de F1
- 3 hours ago
Sainz explica la gran similitud entre AVIONES de combate y la F1
- Ayer 22:00
Hamilton compara su DESASTROSO debut en Ferrari con otras temporadas de F1
- Ayer 20:35
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto