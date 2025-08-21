close global

Perez at Red Bull

El choque que puso en peligro LA VIDA de Checo y su carrera de F1

El choque que puso en peligro LA VIDA de Checo y su carrera de F1

Nazario Assad De León
Perez at Red Bull

Checo Pérez podría volver a la Fórmula 1, pero su padre no parece estar tan contento por el riesgo que eso conlleva.

Antonio Pérez Garibay, padre del piloto mexicano, ha explicado lo que significa como padre saber que en cualquier carrera siempre está expuesta la vida de un hijo.

Durante el podcasts en Youtube en el canal de Shanik Berman, el papá de Checo aprovechó para explicar la mayor preocupación que ha sentido por su hijo en la Fórmula 1.

"En Mónaco tuvo un accidente igual estábamos Carlos Slim y tu servidor. No volví a ver a mi hijo hasta el hospital. Me fui corriendo desde la pista hasta el hospital para ver a mi hijo, entonces es muy difícil", reveló el padre del mexicano.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

