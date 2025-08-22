Checo Pérez Hoy: El accidente que casi acaba su vida; Peligro dentro de Cadillac
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este jueves 21 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez podría vivir un gran peligro dentro de Cadillac si es que se hace oficial su fichaje para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Ahora que está claro que Max Verstappen seguirá pilotando para Red Bull Racing en 2026 y que cualquier incertidumbre sobre su futuro se reanudará el próximo año, tras el receso de verano se irá produciendo una reestructuración en otros equipos. ¿Qué novedades podemos esperar en el horizonte para Checo Pérez y Franco Colapinto? ::: LEER MÁS
Checo Pérez podría volver a la Fórmula 1, pero su padre no parece estar tan contento por el riesgo que eso conlleva. ::: LEER MÁS
Han informado que Cadillac ya llegó a un acuerdo para definir al compañero de equipo de Sergio Pérez. ::: LEER MÁS
