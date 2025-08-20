Checo Pérez Hoy: Alonso elige al próximo compañero del mexicano; Anuncio esperado en Italia

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 19 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso ha elegido al compañero de equipo de Sergio Pérez dentro de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Los últimos reportes han asegurado que el anuncio del fichaje de Sergio Pérez por Cadillac se dará en el próximo Gran Premio de Italia y aquí te compartimos las fechas para que no te lo pierdas. ::: LEER MÁS

Christian Horner podría volver a unirse a su ex piloto de Red Bull, Sergio Pérez, luego de que saliera a la luz un sorprendente informe sobre un posible regreso a la Fórmula 1.::: LEER MÁS

El director del equipo de Cadillac F1, Graeme Lowdon, ha dejado claro qué actitud le impide fichar a un gran nombre para la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado