Checo Pérez Hoy: Alonso elige al próximo compañero del mexicano; Anuncio esperado en Italia
Checo Pérez Hoy: Alonso elige al próximo compañero del mexicano; Anuncio esperado en Italia
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este martes 19 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Fernando Alonso ha elegido al compañero de equipo de Sergio Pérez dentro de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Los últimos reportes han asegurado que el anuncio del fichaje de Sergio Pérez por Cadillac se dará en el próximo Gran Premio de Italia y aquí te compartimos las fechas para que no te lo pierdas. ::: LEER MÁS
Christian Horner podría volver a unirse a su ex piloto de Red Bull, Sergio Pérez, luego de que saliera a la luz un sorprendente informe sobre un posible regreso a la Fórmula 1.::: LEER MÁS
El director del equipo de Cadillac F1, Graeme Lowdon, ha dejado claro qué actitud le impide fichar a un gran nombre para la temporada 2026. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Alonso elige al próximo compañero del mexicano; Anuncio esperado en Italia
- 2 hours ago
F1 Hoy: Sainz exhibe a Hamilton; Checo dará gran actualización en Italia
- Hoy 00:00
Sainz revela todo lo que NECESITA un piloto en un GP de F1
- Ayer 22:00
Franco Colapinto Hoy: Rompe impresionante récord; Pierre Gasly emite mensaje
- Ayer 21:00
El IMPRESIONANTE récord que rompió Franco Colapinto
- Ayer 20:30
¿Habrá ANUNCIO de Checo Pérez? La fecha del Gran Premio de Italia 2025
- Ayer 20:00
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto