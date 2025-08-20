close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sainz, Hamilton, socials

F1 Hoy: Sainz exhibe a Hamilton; Checo dará gran actualización en Italia

F1 Hoy: Sainz exhibe a Hamilton; Checo dará gran actualización en Italia

Sainz, Hamilton, socials

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 19 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso ha elegido al compañero de equipo de Sergio Pérez dentro de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

El jefe de equipo en Ferrari hizo una comparación que dejó mal parado a Lewis Hamilton frente a Carlos Sainz. ::: LEER MÁS

Pierre Gasly lanzó el mensaje más esperado por Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1 con Alpine. ::: LEER MÁS

Los últimos reportes han asegurado que el anuncio del fichaje de Sergio Pérez por Cadillac se dará en el próximo Gran Premio de Italia y aquí te compartimos las fechas para que no te lo pierdas. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1 Fernando Alonso Ferrari Carlos Sainz Sergio Pérez Lewis Hamilton

Últimas Noticias

Formula 1

F1 Hoy: Sainz exhibe a Hamilton; Checo dará gran actualización en Italia

  • 1 hour ago
Formula 1

Sainz revela todo lo que NECESITA un piloto en un GP de F1

  • 3 hours ago
Formula 1

Franco Colapinto Hoy: Rompe impresionante récord; Pierre Gasly emite mensaje

  • Ayer 21:00
Alpine

El IMPRESIONANTE récord que rompió Franco Colapinto

  • Ayer 20:30
F1 2025

¿Habrá ANUNCIO de Checo Pérez? La fecha del Gran Premio de Italia 2025

  • Ayer 20:00
Formula 1

Aston Martin completa fichaje de Ferrari para COMPLACER a Alonso

  • Ayer 20:00
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x