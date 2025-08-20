F1 Hoy: Sainz exhibe a Hamilton; Checo dará gran actualización en Italia
GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 19 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Fernando Alonso ha elegido al compañero de equipo de Sergio Pérez dentro de Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
El jefe de equipo en Ferrari hizo una comparación que dejó mal parado a Lewis Hamilton frente a Carlos Sainz. ::: LEER MÁS
Pierre Gasly lanzó el mensaje más esperado por Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1 con Alpine. ::: LEER MÁS
Los últimos reportes han asegurado que el anuncio del fichaje de Sergio Pérez por Cadillac se dará en el próximo Gran Premio de Italia y aquí te compartimos las fechas para que no te lo pierdas. ::: LEER MÁS
