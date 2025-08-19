El jefe de equipo en Ferrari hizo una comparación que dejó mal parado a Lewis Hamilton frente a Carlos Sainz.

Fred Vasseur, en declaraciones publicadas por LaSexta, dijo lo siguiente sobre los dos pilotos que han vestido de rojo: "Cuando Lewis llegó a Ferrari, ingenuamente pensamos que lo tendría todo bajo control.

"No es como Carlos Sainz, que cambia de equipo cada pocos años y estaría familiarizado con este proceso. Lewis tardó cuatro o cinco carreras en controlar la situación.

"Subestimamos el cambio a un entorno diferente. Había estado en el mismo equipo durante 18 años antes de eso, si es que podemos decir que McLaren y Mercedes son la misma casa. Era un equipo inglés y el entorno del motor siempre fue el mismo" apuntó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

