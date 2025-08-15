Williams ha revelado el precio que le costaría a Ferrari reemplazar a Lewis Hamilton con Carlos Sainz.

Crash.net publicó declaraciones de James Vowles, jefe del equipo, sobre el futuro del corredor nacido en Madrid: "Creo que el final de 2026 marcará otro gran cambio en el mercado de pilotos. Muchos contratos se concretan en esa etapa. La respuesta es simple: tengo dos pilotos que creen en lo que hacemos.

"Y mi trabajo en todo esto es asegurarme de que reciban una recompensa justa por ese camino y que también quieran formar parte de él. Y eso es lo que puedo ofrecerles. Si alguien más quiere ofrecerles el doble, es su decisión.

"Y la segunda parte es asegurarnos de que tengamos conversaciones con suficiente antelación en 2026 para que este sea el punto donde quiero que estemos en el futuro, y en lugar de dejar que las cosas se queden hasta las vacaciones de agosto, comprometernos pronto", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

