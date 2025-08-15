close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
carlos sainz, lewis hamilton, williams, ferrari

Estos MILLONES le costará a Ferrari reemplazar a Lewis Hamilton con Carlos Sainz

Estos MILLONES le costará a Ferrari reemplazar a Lewis Hamilton con Carlos Sainz

carlos sainz, lewis hamilton, williams, ferrari

Williams ha revelado el precio que le costaría a Ferrari reemplazar a Lewis Hamilton con Carlos Sainz.

Crash.net publicó declaraciones de James Vowles, jefe del equipo, sobre el futuro del corredor nacido en Madrid: "Creo que el final de 2026 marcará otro gran cambio en el mercado de pilotos. Muchos contratos se concretan en esa etapa. La respuesta es simple: tengo dos pilotos que creen en lo que hacemos.

"Y mi trabajo en todo esto es asegurarme de que reciban una recompensa justa por ese camino y que también quieran formar parte de él. Y eso es lo que puedo ofrecerles. Si alguien más quiere ofrecerles el doble, es su decisión.

"Y la segunda parte es asegurarnos de que tengamos conversaciones con suficiente antelación en 2026 para que este sea el punto donde quiero que estemos en el futuro, y en lugar de dejar que las cosas se queden hasta las vacaciones de agosto, comprometernos pronto", señaló.

Relacionado: Williams reconoce EL DAÑO que le hicieron a Carlos Sainz

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

440 votos

Relacionado

Fórmula 1 Ferrari Carlos Sainz Lewis Hamilton Williams 2026

Últimas Noticias

Alpine

Destapan la VERDAD sobre los ataques a Franco Colapinto desde Europa

  • hace 46 minutos
Ferrari

BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!

  • Hoy 15:41
Ferrari

Estos MILLONES le costará a Ferrari reemplazar a Lewis Hamilton con Carlos Sainz

  • 1 hour ago
Ferrari

Lewis Hamilton sería ARRUINADO por el mismo problema que afectó a Fernando Alonso

  • 2 hours ago
Ferrari

Mercedes revela GRANDES noticias para Ferrari

  • 3 hours ago
Ferrari

Obligan a ESTRELLA de Ferrari a revivir un momento "estúpido"

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x