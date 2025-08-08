Williams reconoce EL DAÑO que le hicieron a Carlos Sainz

Williams reconoció los errores que le han pasado a perjudicar a Carlos Sainz en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

James Vowles, jefe de equipo, explicó lo sucedido con el corredor nacido en Madrid en declaraciones publicadas por MotorsportWeek: "Él y yo hablamos antes de este fin de semana. Luego salimos en bicicleta y charlamos allí también.

"Hay una frustración compartida entre los dos. Ha habido momentos en los que el coche va rápido, pero hemos tenido accidentes o ha ocurrido algo. Hemos fallado estratégicamente.

"Ha habido momentos en los que lo han pillado varias veces durante la clasificación, ya sea por bloqueos o por banderas rojas, y uno de ellos lo hemos creado nosotros. [Albon en Canadá]

"Es increíblemente rápido, como pueden ver, cuando todo marcha a la perfección. Nosotros simplemente no conseguimos que todo vaya a la perfección. Creo que ahora estamos en una etapa en la que nos entiende y entiende mucho mejor el coche.

"Nuestra tarea ahora, como equipo, es asegurarnos de ofrecer una plataforma fluida, sin juego de palabras, donde podamos rendir al máximo para que él también pueda rendir al mismo tiempo", comentó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

