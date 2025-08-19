close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto Hoy: Nuevo romance para el argentino; Vacaciona en Ibiza

Franco Colapinto Hoy: Nuevo romance para el argentino; Vacaciona en Ibiza

franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 18 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto, de 22 años, disfruta de unas merecidas vacaciones en Ibiza. El piloto de Alpine se relaja en la isla acompañado de un grupo de amigos y de una mujer a la que se presume es su nueva pareja: Micaela Blanco. ::: LEER MÁS

Han señalado cuál es la cualidad que separa a Franco Colapinto del resto de pilotos de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 pende de un hilo y las personas que lo representan empiezas a considerar alejarse de Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto estaría más cerca que nunca de asegurar su futuro dentro de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién ganará el título de constructores de la F1 2025?

82486 votos

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine Checo

Últimas Noticias

Alpine

Franco Colapinto Hoy: Nuevo romance para el argentino; Vacaciona en Ibiza

  • 1 hour ago
Williams

¡Sainz se reuniría con Tiger Woods, Tom Brady y Rafa Nadal!

  • 2 hours ago
Williams

Brady entrega a Sainz la CLAVE para ganar en F1

  • 3 hours ago
Formula 1

F1 Hoy: Alonso hace gran deseo de Aston Martin; Se aleja compañero de Cadillac de Checo

  • Ayer 22:00
Alpine

¿Romance? Esta es la MISTERIOSA novia de Colapinto que lo acompañó en Ibiza

  • Ayer 21:00
Aston Martin

Alonso señala el APRENDIZAJE que necesita Aston Martin para ser relevante

  • Ayer 20:00
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x