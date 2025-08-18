F1 Checo Hoy: Red Bull, afectado por el mexicano; Consecuencias para su reemplazo
F1 Checo Hoy: Red Bull, afectado por el mexicano; Consecuencias para su reemplazo
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este domingo 17 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: ¿La maldición del mexicano? Aseguran que Red Bull está "estancado en la mediocridad". ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: FUERTES consecuencias para Liam Lawson tras FRACASAR como reemplazo del mexicano. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: POLÉMICA decisión en Red Bull para encontrar al reemplazo del mexicano. ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: El BERRINCHE de Liam Lawson tras fallar como sustituto del mexicano. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Checo Hoy: Red Bull, afectado por el mexicano; Consecuencias para su reemplazo
- 1 hour ago
F1 Colapinto Hoy: Esto hace en sus vacaciones; Entre los peores de 2025
- 2 hours ago
F1 Hoy: Rescatan a Antonelli; Hamilton condiciona a Ferrari; Russell se lanza contra Mercedes
- 3 hours ago
El BERRINCHE de Liam Lawson tras fallar como sustituto de Checo Pérez
- Ayer 23:00
Carlos Sainz, Franco Colapinto, Kimi Antonelli y los peores pilotos de 2025
- Ayer 22:00
POLÉMICA decisión en Red Bull para encontrar al reemplazo de Checo Pérez
- Ayer 21:00
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto