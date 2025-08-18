close global

sergio perez, contract, graphic

F1 Checo Hoy: Red Bull, afectado por el mexicano; Consecuencias para su reemplazo

F1 Checo Hoy: Red Bull, afectado por el mexicano; Consecuencias para su reemplazo

sergio perez, contract, graphic

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este domingo 17 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: ¿La maldición del mexicano? Aseguran que Red Bull está "estancado en la mediocridad". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: FUERTES consecuencias para Liam Lawson tras FRACASAR como reemplazo del mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: POLÉMICA decisión en Red Bull para encontrar al reemplazo del mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: El BERRINCHE de Liam Lawson tras fallar como sustituto del mexicano. ::: LEER MÁS

Últimas Noticias

F1 Checo Hoy

F1 Checo Hoy: Red Bull, afectado por el mexicano; Consecuencias para su reemplazo

  • 1 hour ago
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: Esto hace en sus vacaciones; Entre los peores de 2025

  • 2 hours ago
F1 Hoy

F1 Hoy: Rescatan a Antonelli; Hamilton condiciona a Ferrari; Russell se lanza contra Mercedes

  • 3 hours ago
Red Bull

El BERRINCHE de Liam Lawson tras fallar como sustituto de Checo Pérez

  • Ayer 23:00
F1 2025

Carlos Sainz, Franco Colapinto, Kimi Antonelli y los peores pilotos de 2025

  • Ayer 22:00
Red Bull

POLÉMICA decisión en Red Bull para encontrar al reemplazo de Checo Pérez

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto

Clasificación F1

