POLÉMICA decisión en Red Bull para encontrar al reemplazo de Checo Pérez

Dentro de Red Bull Racing confirmaron una polémica decisión mientras buscan al reemplazo de Sergio Pérez.

Isack Hadjar está teniendo una temporada de novato impresionante, superando a su compañero de mayor experiencia, Liam Lawson, en las sesiones de clasificación (incluida la de sprint) y destacándose también en las carreras.

Con Yuki Tsunoda enfrentando grandes dificultades tras reemplazar a Lawson junto a Max Verstappen en Red Bull, algunos han sugerido que Hadjar debería ascender del equipo junior lo antes posible, especialmente ahora que Laurent Mekies ha sido promovido desde Racing Bulls para reemplazar a Christian Horner.

El director de Racing Bulls, Peter Bayer, rechazó a Planet F1 esa idea, afirmando que existe un fuerte consenso interno. Aunque tras el receso de verano se abrirán las conversaciones sobre su contrato de 2026, su plaza en Racing Bulls está garantizada para el resto de la temporada.

"Tenemos un fuerte consenso interno y debemos afrontar este año con calma, concentrándonos en nuestras tarea. Estoy convencido de que, después del receso de verano, comenzaremos a dialogar sobre la temporada 2026.

"Sin embargo, me atrevo a decir que en 2025 queremos mantener la serenidad y, en el caso de Isack, brindarle la oportunidad de crecer y aprender. La verdad es que es un piloto increíble", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

