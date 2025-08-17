Liam Lawson, tras fracasar como reemplazo de Sergio Pérez en Red Bull, recibió una dura consecuencia.

El piloto neozelandés ya no cuenta con la posibilidad de ascender al equipo principal en Austria. A pesar de haber conseguido cierta revancha en las últimas carreras previas al parón de verano tras un inicio de temporada complicado, una fuente interna ha confirmado a ESPN que el kiwi queda definitivamente fuera de la ecuación.

Los Racing Bulls funcionan como equipo de desarrollo para Red Bull Racing, y según diversas fuentes, para Lawson esta es ya su última parada: "Dentro de Red Bull nos han asegurado a ESPN que, al menos entre los dos equipos de F1, lo único casi seguro es que Lawson no tendrá nueva oportunidad en el equipo principal", afirmaron.

En marzo, Lawson llegó a compartir equipo con Max Verstappen, pero solo participó en dos carreras con Red Bull. En el debut de la temporada en Melbourne se retiró, y en China finalizó en la duodécima posición. Poco después se anunció a Yuki Tsunoda como nuevo compañero de Verstappen, lo que llevó a Lawson a cambiarse a los Racing Bulls.

Aunque su comienzo en el escudería hermana no fue excepcional, logró sumar puntos en Bélgica y Hungría. Su compañero Isack Hadjar se muestra momentáneamente más sólido, ubicándose decimotercero en el campeonato con 22 puntos, mientras Lawson acumula dos puntos menos y se encuentra en la decimoquinta posición.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

