Liam Lawson emitió una ridícula excusa luego de fracasar en Red Bull como reemplazo de Sergio Pérez.

Con su carrera volviendo a encarrilarse en la F1, Lawson ha explicado a RacingNews365 las razones de su fracaso en Red Bull y, al mismo tiempo, el éxito que ha experimentado Kimi Antonelli en su temporada de debut: "Si observas cómo otros equipos integran a pilotos jóvenes –teniendo en cuenta los días de pruebas, el tiempo en el asiento y la cantidad de tests que, por ejemplo, realizó Kimi Antonelli antes de competir este año– verás que nosotros no hicimos nada de eso.

"Fueron dos fines de semana en circuitos en los que nunca había corrido, uno de ellos en formato sprint. No fueron fines de semana tranquilos: en Bahréin y en Melbourne sufrimos problemas de fiabilidad", señaló.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

