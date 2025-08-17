F1 Hoy: Ultimátum en Aston Martin; Alonso, mejor que Hamilton; Ricciardo, al hospital
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 17 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Fernando Alonso F1: ULTIMÁTUM para su compañero de equipo en Aston Martin. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso F1: El factor que lo pone POR DELANTE de Lewis Hamilton; "Demasiado complaciente". ::: LEER MÁS
F1 2025: URGENTE - Daniel Ricciardo, al HOSPITAL por accidente al volante. ::: LEER MÁS
