URGENTE: Daniel Ricciardo, al HOSPITAL por accidente al volante
Se ha informado que Daniel Ricciardo tuvo que ser llevado al hospital luego de un accidente detrás del volante.
PlanetF1 informó el sábado del percance ocurrido en Australia. Ricciardo, que se encontraba conduciendo una moto de cross en Daintree, en el norte de Queensland, cayó durante la maniobra y sufrió una lesión en la clavícula.
Fue remitido al Mossman Hospital para ser evaluado y, de momento, debe concentrarse en su recuperación. Aunque los detalles son escasos por el momento, se entiende que Ricciardo estaba de buen ánimo mientras era tratado por su lesión.
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.
Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.
- 1. Óscar Piastri 284 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 187 puntos
- 4. George Russell 172 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 54 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Esteban Ocon 27 puntos
- 11. Fernando Alonso 26 puntos
- 12. Lance Stroll 26 puntos
- 13. Isack Hadjar 22 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Carlos Sainz 16 puntos
- 17. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 18. Yuki Tsunoda 10 puntos
- 19. Oliver Bearman 8 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
