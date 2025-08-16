El experto de F1 de Sky Sports llama "complaciente" a Lewis Hamilton

El siete veces campeón mundial y éxito de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 han sido puestos en entredicho por el experto de Sky Sports, Jacques Villeneuve. El campeón mundial de 1997 fue invitado a clasificar a sus compañeros titlistas durante una entrevista en The Red Flags podcast y se le pidió elegir entre Fernando Alonso y Hamilton.

A pesar de que Hamilton cuenta con siete títulos frente a los dos de Alonso, Villeneuve optó por el español y explicó que el británico se ha vuelto complaciente en los últimos años. “Voy por Alonso. Hamilton ha tenido demasiados altibajos. Aunque posee todos los campeonatos, no se trata de la cantidad”, afirmó. Según él, en cada temporada siempre hubo dos, tres o cuatro carreras en las que el piloto parecía desvanecerse, solo para reaparecer de repente y retomar la victoria. Además, demasiados títulos se consiguieron en un coche en el que incluso Bottas podría haber ganado si Hamilton no estuviera, lo que le llevó a acomodarse y olvidar lo duro que hay que luchar. Ahora se nota: debe ser un gran choque tener que pelear con la misma intensidad que en sus primeras temporadas.

Villeneuve clasifica a los campeones de la F1

Villeneuve continuó clasificando a los campeones de la Fórmula 1 a lo largo de los 75 años de la competición, situando a Alonso en la lista final junto a Mario Andretti. No obstante, fue el estadounidense quien fue nombrado el mejor piloto, ya que el campeón de 1978 logró superar a sus compañeros titlistas.

El éxito de Andretti no se limita a la F1. Villeneuve también puso de relieve su talento en IndyCar y en las carreras de resistencia, describiéndolo como el piloto más completo. La leyenda del automovilismo es cuatro veces campeón de IndyCar, ganador de las 500 millas de Indianápolis y ha conseguido importantes triunfos en Daytona y Sebring.

