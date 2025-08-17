close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, 2024, Generic, Photoshop

F1 Colapinto Hoy: Revelan secreto; Atacan a su aliado en Alpine, El consejo que lo cambió

F1 Colapinto Hoy: Revelan secreto; Atacan a su aliado en Alpine, El consejo que lo cambió

Franco Colapinto, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este sábado 16 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Entorno destapa SECRETO sobre sus orígenes. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ¿Peligra su futuro? El principal ALIADO en Alpine recibe ataque. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: La LEYENDA que le advirtió de la DISCRIMINACIÓN. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

721 votos

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine Flavio Briatore Checo, Alonso, Colapinto y Sainz Rubens Barrichello

Últimas Noticias

F1 Checo Hoy

F1 Checo Hoy: Malas noticias con Cadillac; Nueva humillación de Red Bull; Acusado de traición

  • 1 hour ago
F1 Colapinto Hoy

F1 Colapinto Hoy: Revelan secreto; Atacan a su aliado en Alpine, El consejo que lo cambió

  • 2 hours ago
F1 Hoy

F1 Hoy: Pista del futuro de Hamilton; Arrepentimiento de Antonelli; Ferrari culpa a la FIA

  • 3 hours ago
Sergio Pérez

Acusan de TRAICIÓN a Checo Pérez: "Lo sacaron de McLaren"

  • Ayer 23:00
Alpine

La LEYENDA que advirtió a Franco Colapinto de la DISCRIMINACIÓN en la F1

  • Ayer 22:00
Red Bull

La nueva HUMILLACIÓN de Red Bull tras DESPEDIR a Checo Pérez

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x