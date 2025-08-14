Franco Colapinto Hoy: La cualidad que lo distingue de otros; Prepara medidas drásticas sobre Alpine
Franco Colapinto Hoy: La cualidad que lo distingue de otros; Prepara medidas drásticas sobre Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este jueves 14 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Han señalado cuál es la cualidad que separa a Franco Colapinto del resto de pilotos de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 pende de un hilo y las personas que lo representan empiezas a considerar alejarse de Alpine. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto estaría más cerca que nunca de asegurar su futuro dentro de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
El equipo Alpine de F1 ha anunciado, a través del nuevo CEO de Renault Group, que no tiene intención de abandonar la Fórmula 1, lo cual es una enorme tranquilidad para Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Checo Pérez Hoy: Cadillac cierra a su piloto rival; Horner obtiene su merecido OFICIAL
- hace 30 minutos
OFICIAL: Christian Horner obtiene su MERECIDO tras arruinar a Checo Pérez
- Ayer 20:00
Franco Colapinto Hoy: La cualidad que lo distingue de otros; Prepara medidas drásticas sobre Alpine
- 3 hours ago
El entorno de Colapinto toma medidas EXTREMAS sobre Alpine
- Ayer 22:00
F1 Hoy: La cualidad que separa a Colapinto de resto; Checo ya tiene compañero
- Ayer 21:00
La cualidad de Franco Colapinto que lo SEPARA del resto: "Lo que toca lo hace oro"
- Ayer 19:00
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto