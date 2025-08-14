close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
franco colapinto, alpine, 2025

Franco Colapinto Hoy: Peligra su asiento en Alpine; Inestabilidad causa caos

Franco Colapinto Hoy: Peligra su asiento en Alpine; Inestabilidad causa caos

franco colapinto, alpine, 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 13 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Ante la inestabilidad que se vive dentro de Alpine, Franco Colapinto ya estaría volteando a otros asientos. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto estaría más cerca que nunca de asegurar su futuro dentro de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

El equipo Alpine de F1 ha anunciado, a través del nuevo CEO de Renault Group, que no tiene intención de abandonar la Fórmula 1, lo cual es una enorme tranquilidad para Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

La posición de Colapinto en Alpine ha sido objeto de debate recientemente, ya que el piloto de 22 años aún no ha conseguido sumar puntos desde que reemplazó a Jack Doohan tras el Gran Premio de Miami. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién ganará el título de constructores de la F1 2025?

82319 votos

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine Jack Doohan Miami Checo, Alonso, Colapinto y Sainz
TODOS los detalles de la negociación Cadillac-Checo
Cadillac

TODOS los detalles de la negociación Cadillac-Checo

  • Ayer 22:00
F1 Hoy: Alonso y Sainz pudieron ser compañeros; Horner y Checo, al borde de una reunión
Formula 1

F1 Hoy: Alonso y Sainz pudieron ser compañeros; Horner y Checo, al borde de una reunión

  • Ayer 21:00

Últimas Noticias

Noticias Checo Hoy

Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano

  • hace 49 minutos
Formula 1

La IMPACTANTE confesión de Sainz hacia Tom Brady sobre la F1

  • 1 hour ago
Formula 1

Franco Colapinto Hoy: Peligra su asiento en Alpine; Inestabilidad causa caos

  • 2 hours ago
Cadillac

TODOS los detalles de la negociación Cadillac-Checo

  • Ayer 22:00
Formula 1

F1 Hoy: Alonso y Sainz pudieron ser compañeros; Horner y Checo, al borde de una reunión

  • Ayer 21:00
Sergio Pérez

Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano: "Le gusta mucho el dinero"

  • Ayer 20:00
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

Artículos relacionados

MÃ¡s noticias

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x