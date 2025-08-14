Franco Colapinto Hoy: Peligra su asiento en Alpine; Inestabilidad causa caos
Franco Colapinto Hoy: Peligra su asiento en Alpine; Inestabilidad causa caos
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 13 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Ante la inestabilidad que se vive dentro de Alpine, Franco Colapinto ya estaría volteando a otros asientos. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto estaría más cerca que nunca de asegurar su futuro dentro de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
El equipo Alpine de F1 ha anunciado, a través del nuevo CEO de Renault Group, que no tiene intención de abandonar la Fórmula 1, lo cual es una enorme tranquilidad para Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
La posición de Colapinto en Alpine ha sido objeto de debate recientemente, ya que el piloto de 22 años aún no ha conseguido sumar puntos desde que reemplazó a Jack Doohan tras el Gran Premio de Miami. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
- hace 49 minutos
La IMPACTANTE confesión de Sainz hacia Tom Brady sobre la F1
- 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Peligra su asiento en Alpine; Inestabilidad causa caos
- 2 hours ago
TODOS los detalles de la negociación Cadillac-Checo
- Ayer 22:00
F1 Hoy: Alonso y Sainz pudieron ser compañeros; Horner y Checo, al borde de una reunión
- Ayer 21:00
Checo Pérez recibe ATAQUE de otro mexicano: "Le gusta mucho el dinero"
- Ayer 20:00
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto