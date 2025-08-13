F1 Hoy: Checo tiene nuevo equipo de Fórmula 1; Bortoleto se manifiesta sobre Alonso

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 12 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Han asegurado que ya existe un acuerdo confirmado para el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 en la temporada 2026. ::: LEER MÁS

Confirmaron al equipo con el que Sergio Pérez regresará a la Fórmula 1 en la próxima temporada 2026. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto estaría más cerca que nunca de asegurar su futuro dentro de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

El novato Gabriel Bortoleto, uno de los mejores novatos de la temporada, ha dejado claras las sensaciones de competir contra su representante en la pista, Fernando Alonso. ::: LEER MÁS

