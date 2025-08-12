Bortoleto revela lo que DE VERDAD piensa sobre Alonso

El novato Gabriel Bortoleto, uno de los mejores novatos de la temporada, ha dejado claras las sensaciones de competir contra su representante en la pista, Fernando Alonso

El joven piloto de Kick Sauber consiguió terminar sexto en la carrera de Hungría, y el español sostiene que, si Bortoleto hubiera sido inglés, sin duda habría sido noticia en portada.

Aunque al inicio de la temporada Bortoleto tuvo que adaptarse, ya ha logrado superar a su compañero Nico Hülkenberg en las sesiones de clasificación. El actual campeón de Fórmula 2 se unió a Sauber, un equipo al que muchos esperaban que viviera un año de transición.

Sin embargo, la escudería suiza ha lanzado una serie de actualizaciones específicas que han permitido al piloto terminar entre los diez primeros en las últimas cuatro carreras. Tras la carrera en Hungría, el brasileño explicó a DAZN sus sentimientos de competir con el Nano.

"siempre es difícil, a Fernando le gusta mucho jugar, es una bestia, siempre es increíble, siempre es genial luchar contra él en la pista", comentó el piloto brasileño.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

¡Mira toda la acción de los GP en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!