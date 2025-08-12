close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

Checo Pérez Hoy: Enloquece a sus fans; Realiza drástico cambio para volver a Fórmula 1

Checo Pérez Hoy: Enloquece a sus fans; Realiza drástico cambio para volver a Fórmula 1

Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 11 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Una publicación en redes sociales de Sergio Pérez ha desatado la euforia entre sus seguidores, mientras se mantiene en reserva cuál será el siguiente paso en la carrera del piloto mexicano. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez ha sorprendido a todos al renovar su equipo directivo, lo que aviva los rumores de un posible regreso a la Fórmula 1 en 2026. ::: LEER MÁS

Para 2026 quedan en papel ocho plazas por asignar para completar la parrilla con 22 pilotos. ::: LEER MÁS

Un analista neerlandés del mundo del automovilismo ha planteado un argumento poco convencional para un posible regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1, vinculándolo con Alpine. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1 Sergio Pérez Franco Colapinto Checo Pérez Alpine Flavio Briatore
F1 Hoy: Preocupación para Sainz en Zandvoort; Certeza en el futuro de Colapinto
Formula 1

F1 Hoy: Preocupación para Sainz en Zandvoort; Certeza en el futuro de Colapinto

  • 3 hours ago
El IMPACTANTE cambio de Checo para volver a la F1
Formula 1

El IMPACTANTE cambio de Checo para volver a la F1

  • Hoy 00:00

Últimas Noticias

Formula 1

Checo Pérez Hoy: Enloquece a sus fans; Realiza drástico cambio para volver a Fórmula 1

  • 1 hour ago
Formula 1

F1 Hoy: Preocupación para Sainz en Zandvoort; Certeza en el futuro de Colapinto

  • 3 hours ago
Formula 1

El IMPACTANTE cambio de Checo para volver a la F1

  • Hoy 00:00
Aston Martin

Piden a Alonso CEDER ante Stroll en Aston Martin

  • Ayer 23:00
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Enormes noticias desde Alpine; Revelan factores de presión

  • Ayer 22:00
Formula 1

Checo ENLOQUECE a los fans de la F1 con su anuncio de regreso

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

Artículos relacionados

MÃ¡s noticias

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x