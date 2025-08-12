Checo Pérez Hoy: Enloquece a sus fans; Realiza drástico cambio para volver a Fórmula 1
Checo Pérez Hoy: Enloquece a sus fans; Realiza drástico cambio para volver a Fórmula 1
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 11 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Una publicación en redes sociales de Sergio Pérez ha desatado la euforia entre sus seguidores, mientras se mantiene en reserva cuál será el siguiente paso en la carrera del piloto mexicano. ::: LEER MÁS
Sergio Pérez ha sorprendido a todos al renovar su equipo directivo, lo que aviva los rumores de un posible regreso a la Fórmula 1 en 2026. ::: LEER MÁS
Para 2026 quedan en papel ocho plazas por asignar para completar la parrilla con 22 pilotos. ::: LEER MÁS
Un analista neerlandés del mundo del automovilismo ha planteado un argumento poco convencional para un posible regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1, vinculándolo con Alpine. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Enloquece a sus fans; Realiza drástico cambio para volver a Fórmula 1
- 1 hour ago
F1 Hoy: Preocupación para Sainz en Zandvoort; Certeza en el futuro de Colapinto
- 3 hours ago
El IMPACTANTE cambio de Checo para volver a la F1
- Hoy 00:00
Piden a Alonso CEDER ante Stroll en Aston Martin
- Ayer 23:00
Franco Colapinto Hoy: Enormes noticias desde Alpine; Revelan factores de presión
- Ayer 22:00
Checo ENLOQUECE a los fans de la F1 con su anuncio de regreso
- Ayer 21:00
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto