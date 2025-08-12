Checo Pérez Hoy: Enloquece a sus fans; Realiza drástico cambio para volver a Fórmula 1

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este lunes 11 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Una publicación en redes sociales de Sergio Pérez ha desatado la euforia entre sus seguidores, mientras se mantiene en reserva cuál será el siguiente paso en la carrera del piloto mexicano. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez ha sorprendido a todos al renovar su equipo directivo, lo que aviva los rumores de un posible regreso a la Fórmula 1 en 2026. ::: LEER MÁS

Para 2026 quedan en papel ocho plazas por asignar para completar la parrilla con 22 pilotos. ::: LEER MÁS

Un analista neerlandés del mundo del automovilismo ha planteado un argumento poco convencional para un posible regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1, vinculándolo con Alpine. ::: LEER MÁS

