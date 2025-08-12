El IMPACTANTE cambio de Checo para volver a la F1

Sergio Pérez ha sorprendido a todos al renovar su equipo directivo, lo que aviva los rumores de un posible regreso a la Fórmula 1 en 2026.

El piloto mexicano, que en 2025 no competirá para Red Bull, mantiene todas las opciones abiertas. Además, su vinculación con el ambicioso proyecto del nuevo equipo de Cadillac lo sitúa en el centro de la atención.

Tras un 2024 complicado, Pérez se vio forzado a distanciarse de su escudería y tomarse un merecido receso deportivo. Ahora, la perspectiva de volver a la máxima categoría para 2026 se fortalece.

Con 281 carreras y seis victorias desde su debut en 2011, su experiencia y robusta red de patrocinadores lo convierten en una opción muy atractiva para equipos en expansión, particularmente para Cadillac.

Nuevo mánager

La atención vuelve a centrarse en el mexicano tras las recientes declaraciones de Xavi Martos, su exfisioterapeuta, en el podcast Duralavita.

"Lo he observado y, sorprendentemente, nadie lo había mencionado: Checo tiene un nuevo mánager. Anteriormente contaba con Julian [Jakobi] y ahora ha hecho otro cambio. Me pregunto, ¿por qué cambiar de representante?" Martos subraya que renovar al mánager no es algo que se haga si la intención es retirarse de las pistas.

La contratación de Khalil Beschir refuerza la idea del regreso de Pérez a la competición. En un episodio previo del podcast, el piloto dejó claro que estaría dispuesto a pagar el precio necesario para volver a la Fórmula 1 si surgiera la oportunidad.

Mientras tanto, las expectativas en torno a su posible incorporación a Cadillac fluctúan: por un lado, parecía casi seguro su retorno, pero ahora sus exigencias salariales podrían entorpecer el acuerdo. Por ello, aún hay que esperar para ver qué depara el futuro.

