Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

Checo Pérez Hoy: Ya tiene compañero en Cadillac; Puede afectar la carrera de otro latino

Checo Pérez Hoy: Ya tiene compañero en Cadillac; Puede afectar la carrera de otro latino

Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Checo Pérez de este domingo 10 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Para 2026 quedan en papel ocho plazas por asignar para completar la parrilla con 22 pilotos. ::: LEER MÁS

Un analista neerlandés del mundo del automovilismo ha planteado un argumento poco convencional para un posible regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1, vinculándolo con Alpine. ::: LEER MÁS

Cadillac, equipo que se encuentra tras los pasos de Checo Pérez, parece haber cerrado ya la negociación con el que será su compañero de equipo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha hecho enfurecer a muchos de sus aficionados después de hacer un anuncio ilusionante sobre su futuro. ::: LEER MÁS

