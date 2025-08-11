Cadillac ARREGLA TODO con el próximo compañero de Checo

Cadillac, equipo que se encuentra tras los pasos de Checo Pérez, parece haber cerrado ya la negociación con el que será su compañero de equipo.

Un analista de Fórmula 1 ha adelantado que se han cerrado los términos para que Valtteri Bottas, ganador en 10 Grandes Premios, se sume al nuevo equipo Cadillac de cara a la temporada 2026.

Bottas no ha contado con un asiento de titularidad completa desde que Sauber puso fin a su contrato al término de la temporada 2024, aunque siguió desempeñándose como piloto suplente en Mercedes durante ese período.

Después de haber competido para Mercedes entre 2017 y 2021, el finlandés fue recibido con gran entusiasmo al regresar al equipo Brackley a inicios de 2025. Por su parte, el director del equipo, Toto Wolff, ha reiterado que no se interpondrán para que Bottas consiga una oportunidad a tiempo completo en otro conjunto.

Ahora parece que Cadillac se encargará de aprovechar la experiencia del piloto de 35 años. La escudería estadounidense se integrará oficialmente a la parrilla como el undécimo equipo en 2026 y aún necesita completar sus dos plazas para la próxima temporada. Según informó la periodista Julianne Cerasoli, ya se han acordado los términos para la posible incorporación de Bottas.

“He pasado casi todo el día recorriendo el paddock para averiguar qué ocurre en Cadillac con sus pilotos”, relató en el pódcast Pit Pass. “Su prioridad es contar cuanto antes con un piloto para trabajar en el simulador, ya que están bastante rezagados en ese ámbito.”

“Así que, es muy posible que ese piloto sea Valtteri. Hasta donde sé, se han acordado los términos; aunque aún no se ha firmado nada, los detalles están listos. Valtteri se llevará esa experiencia en la piel, ya que en ocasiones anteriores se habían pactado condiciones similares con Audi y el contrato de Sauber para este año, pero él no llegó a ver los papeles, solo los revisó Gabriel Bortoleto. Ahora se repite la situación: condiciones acordadas y la necesidad urgente de un piloto para el simulador.”

¿Quién correrá para Cadillac en 2026?

El director del equipo, Graeme Lowdon, confirmó que Cadillac ha entablado conversaciones con varios pilotos para cubrir las dos plazas vacantes, entre ellos Sergio Pérez y Mick Schumacher.

Se entiende que la escudería busca, al menos, contar con un piloto de amplia experiencia para su debut en la Fórmula 1, y tanto Bottas como Pérez cumplirían con ese requisito. Bottas ha disputado 246 carreras durante su carrera, con 67 podios en su haber.

Por su parte, Pérez acumula seis victorias, pero su trayectoria es incluso más extensa, ya que ha participado en 281 carreras desde 2011 hasta 2024.

Aunque estos dos nombres parecen los favoritos para ocupar las plazas de Cadillac, en los últimos meses también se ha vinculado fuertemente a otros pilotos como Schumacher, Zhou Guanyu y Colton Herta.

