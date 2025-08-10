close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
grid, 2025, f1, generic

F1 Hoy: Todo sobre la parrilla de 2026; Checo pone en riesgo a un joven piloto

F1 Hoy: Todo sobre la parrilla de 2026; Checo pone en riesgo a un joven piloto

grid, 2025, f1, generic

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 10 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Si aún no estás del todo familiarizado con la Fórmula 1 y eres un fan nuevo que quiere aprender más, seguro te interesa saber cómo se definen los campeonatos mundiales tanto de pilotos como de equipos. ::: LEER MÁS

Kimi Antonelli, de tan solo 18 años, se vislumbra como el futuro del equipo Brackley tras unas actuaciones sorprendentes en su temporada de debut. ::: LEER MÁS

Para 2026 quedan en papel ocho plazas por asignar para completar la parrilla con 22 pilotos. ::: LEER MÁS

Un analista neerlandés del mundo del automovilismo ha planteado un argumento poco convencional para un posible regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1, vinculándolo con Alpine. ::: LEER MÁS

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién ganará el título de constructores de la F1 2025?

81581 votos

Relacionado

Sergio Pérez Alpine Checo Alonso Sainz Colapinto
Los DRÁSTICOS cambios en Williams que fortalecen a Sainz
Williams

Los DRÁSTICOS cambios en Williams que fortalecen a Sainz

  • 3 hours ago
¡Cuidado, Alonso! Aston Martin se DESVINCULA su equipo de F1
Aston Martin

¡Cuidado, Alonso! Aston Martin se DESVINCULA su equipo de F1

  • Ayer 20:00

Últimas Noticias

Formula 1

F1 Hoy: Todo sobre la parrilla de 2026; Checo pone en riesgo a un joven piloto

  • 2 hours ago
Williams

Los DRÁSTICOS cambios en Williams que fortalecen a Sainz

  • 3 hours ago
Aston Martin

¡Cuidado, Alonso! Aston Martin se DESVINCULA su equipo de F1

  • Ayer 20:00
Ferrari

Revelan conversaciones PRIVADAS de Ferrari con Vasseur

  • Ayer 19:27
Formula 1

¡Checo puede ACABAR con la carrera de Colapinto!

  • Ayer 19:00
Ferrari

Hamilton entrega PELIGROSAS palabras para Ferrari

  • Ayer 18:48
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
100.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
30.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

Artículos relacionados

MÃ¡s noticias

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x